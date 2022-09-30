Молодёжь ГЭТ возложила цветы на могилу «командира блокадного трамвая»

Сегодня члены Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» почтили память начальника Трамвайно-троллейбусного управления Ленгорисполкома Михаила Сороки. По случаю 115-летия петербургского трамвая молодёжь Горэлектротранса возложила цветы на могилу Михаила Хрисанфовича на Серафимовском кладбище.

В ходе памятной церемонии молодые транспортники отметили выдающиеся личные заслуги Михаила Сороки в организации движения трамвая в осаждённом городе, за что благодарные ленинградцы прозвали начальника ТТУЛ «командиром блокадного трамвая».

«Сегодня мы отдаём дань памяти выдающемуся человеку, руководителю, организатору. Все мы знаем, что трамвай работал всю блокаду, движение прервалось лишь однажды из-за нехватки электроэнергии в городе, но вскоре вновь возобновилось. Это всё благодаря коллективу, который работал тогда, и лично начальнику Трамвайно-троллейбусного управления. Для всех нас Михаил Хрисанфович всегда был и останется очень большим примером. Поэтому сегодня мы здесь, чтим его память в год 115-летия трамвая, которому Михаил Сорока посвятил свою жизнь», - отметила председатель Молодёжного совета ППО ГУП «Горэлектротранс» Марина Треус.

Члены Молодёжного совета вспомнили, что помимо организации повседневной работы предприятия Михаил Сорока проявлял заботу о работниках ТТУЛ, благодаря чему в условиях блокады удалось сохранить работоспособный коллектив. Например, его усилиями в здании гостиницы «Октябрьская» в 1942 году был развёрнут стационар для ослабевших сотрудников, а у кинотеатра «Молодёжный» была открыта столовая. Кроме того, его стараниями была организована работа собственной валяльной фабрики ТТУЛ, обеспечивавшей нужды не только работников предприятия, но и фронта.

Вспомнили ребята и книгу «Фронтовой трамвай», в которой Михаил Сорока, обладавший феноменальной памятью, поимённо рассказал о своих коллегах - простых трамвайщиках, монтёрах, путейцах, рабочих, благодаря самоотверженному труду которых в блокадном Ленинграде продолжал свою работу трамвай.