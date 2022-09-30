Сохранение истории транспорта обсудили на конференции МАП ГЭТ к 115-летию трамвая

Деловую программу 115-летия открытия трамвайного движения в Санкт-Петербурге продолжила конференция на тему: «Через историю в будущее – от музейных комнат к центрам профориентации». Международная ассоциация предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ) и Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Городской электрический транспорт» (ОООР «ГЭТ») при поддержке СПб ГУП «Горэлектротранс» организовали конференцию на площадке Музея железных дорог России.

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Открывая конференцию, директор СПб ГУП «Горэлектротранс», президент МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» Денис Минкин отметил, что петербургский трамвай – не самый старый в стране, и попросил подняться на сцену представителей Курска и Витебска.

«Хотя трамвай был изобретён в Петербурге, всё-таки с запуском регулярного движения нас обогнали другие города Российской империи, в частности Курск и Витебск. Поэтому мне приятно, что сегодня в зале присутствуют наши коллеги из этих городов. Ведь на день рождения принято звать своих «старших братьев», а по сравнению с курской и витебской трамвайными системами петербургский трамвай - ещё достаточно молодой, - пояснил Денис Минкин. - Без истории нет будущего, её надо безусловно сохранять. И с этой точки зрения музейная деятельность выходит на первый план. Нам есть, что показать людям – и саму технику, и факты, как эта техника спасала людей, как она их везла. Поэтому и для популяризации истории, и в профориентационных целях музеям – быть! Например, в Москве развивается обалденный совершенно музей городского транспорта, я надеюсь, что и в Питере мы тоже сделаем новый культурный центр, соответствующая концепция продвигается».

Подробнее о концепции развития Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта рассказал на конференции начальник отдела перспективного развития Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и региональных связей Андрей Уланов. Напомним, в июне эта концепция была представлена губернатору Александру Беглову на XXV Петербургском международном экономическом форуме.

Также от петербургского Горэлектротранса выступили с докладом реставратор Алексей Гонтарев, рассказавший о методах подхода к реставрации музейной техники, и начальник сектора по набору персонала Ольга Меньшикова, рассказавшая о профориентационных мероприятиях для молодёжи. Значительная часть этих мероприятий проводится на площадке Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ.

О том, как простые музейные комнаты превращаются в современные образовательные и досуговые пространства, рассказали представители ГУП «Московский метрополитен», Музея транспорта Москвы, СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и СПб ГУП «Петербургский метрополитен». Поделились богатым опытом коллеги из Музея железных дорог России и Центрального музея железнодорожного транспорта России, Музея транспорта Дзержинска.