Петербуржцы встречают 115-летие трамвая в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ

В Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта сегодня День открытых экскурсий. По случаю 115-летия петербургского трамвая в старинном депо Василеостровского трамвайного парка, из ворот которого 29 сентября 1907 года вышел первый электрический пассажирский трамвай, проводятся бесплатные обзорные экскурсии, организованные по предварительной записи.

В ходе экскурсии работники ЭВК рассказывают посетителям об истории электрического транспорта Санкт-Петербурга, основное внимание уделяя трамваю-юбиляру. Каждая экскурсия завершается поездкой на старинном трамвае по территории депо, во время которой для пассажиров проводят викторину на тему трамвая и троллейбуса.

На память о юбилейной дате участники экскурсий получают воздушные шары с символикой 115-летия трамвая.

Продолжит юбилейную программу общегородская трамвайная выставка под открытым небом, которая пройдет на Кронверкском проспекте 1 октября с 11:00 до 15:00.