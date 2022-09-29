Учебно-курсовой комбинат ГЭТ открыл свои двери в день рождения трамвая

Сегодня в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса состоялся День открытых дверей, в котором приняли участие желающие обрести новую профессию в сфере электротранспорта. Встреча с соискателями стала ещё одним событием юбилейной программы 115-летия петербургского трамвая – именно 29 сентября 1907 года из ворот Василеостровского трамвайного парка вышел первый пассажирский электрический трамвай.

В настоящее время с появлением инновационных технологий, внедряемых на поступающий в город подвижной состав, профессия водителя трамвая не только не перестаёт быть востребованной и актуальной, но и требует новых навыков и знаний, специалистов другого уровня. Именно подготовкой таких сотрудников и занимается Учебно-курсовой комбинат.

На Дне отрытых дверей гостям рассказали о всех программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации, разработанных методистами УКК. Соискателей познакомили с процессом подготовки водителей трамваев и троллейбусов, рассказали об условиях стажировки и дальнейшей работе на линии, о графике и системе оплаты труда, показали учебные и тренажёрные классы.

«Хочу отметить, что сейчас Учебно-курсовой комбинат поддерживает взятый ранее ориентир на расширение учебных программ, мы позиционируем себя как корпоративный учебный центр. Специалисты УКК обучают не только профессии водителя трамвая и троллейбуса, но и иным востребованным и высокооплачиваемым рабочим направлениям, например: слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, монтёр пути, токарь, столяр строительный, маляр строительный. Мы с радостью отмечаем, что эти профессии не менее интересны соискателям», – отметил директор Учебно-курсового комбината Данила Михеев.

Также участники мероприятия смогли увидеть современную учебную технику – учебные тренажёры «с эффектом виртуальной реальности». Это тренажёр для водителей трамвая, воссоздающий кабину вагона ЛМ-99АВН, и тренажёр для водителей троллейбуса, имитирующий кабину Тролза-5265 «Мегаполис». Данная учебная техника не имеет аналогов и разработана специально по заказу Горэлектротранса с учётом особенностей маршрутной сети Петербурга.

В Дне открытых дверей приняли участие более полсотни человек. Для удобства соискателей Учебным комбинатом был организован подвоз гостей на троллейбусах от станции метро «Гражданский проспект».