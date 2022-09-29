Полуденный выстрел из пушки оповестил о юбилее петербургского трамвая

29 сентября петербургскому трамваю исполнилось 115 лет. Этому событию посвятили традиционный полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Честь оповестить Санкт-Петербург о наступлении полудня выпала директору Трамвайного парка № 5 Александру Касаткину – нумерация парка оказалась созвучна юбилейной цифре. Вместе ним участие в торжественной церемонии приняли коллеги – директора всех трамвайных парков Горэлектротранса, а также студенты трамвайной группы Учебно-курсового комбината ГЭТ.

Выстрел из пушки Петропавловской крепости открыл сегодня юбилейную программу к 115-летию трамвайного движения. Символично, что начало этой традиции было положено в 1865 году, спустя два года после того, как по городским улицам побежали первые экипажи конки – «прабабушки» трамвая. В 1957 году традиция полуденного выстрела из пушки Петропавловской крепости была возобновлена уже в наше время. По случаю юбилея к ней присоединились сотрудники одного из старейших предприятий города – петербургского Горэлектротранса во главе с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным.

«115 лет - это больше, чем треть истории Петербурга, то есть город, конечно, неразрывно связан с этим транспортом, и он такая же часть этого города, как мосты, набережные, дворцы и другие символы, - отметил Денис Минкин. - Почему трамвай стал символом города? Вы знаете, трамвай штука волшебная, магическая, я действительно так считаю. Это такая своего рода машина времени, он нас из прошлого везёт в будущее, если вы сейчас посмотрите те трамваи, которые мы покупаем это что-то уже среднее между трамваем и космическим кораблём по оснащению системами управления. И в этом смысле трамвай - свидетель развития этого города: представляете, он видел, допустим, царя, он видел трагические тяжелейшие времена блокады, когда он ездил и этот город вывозил и вывез. Он видел, например, как ваши родители целовались в этом трамвае, вот потом вы появились, а началось это в трамвае… А теперь этот привычный трудяга-трамвай – уже настолько технологический и наукоёмкий транспорт, что в нём серийно появляются системы искусственного интеллекта».

Директор Трамвайного парка № 5 Александр Касаткин в первую минуту после памятного выстрела поздравил пассажиров и коллег с юбилеем: «Очень приятно, что доверили в честь 115-летия осуществить полуденный выстрел в прекрасном городе Санкт-Петербурге. Трамваю – только развития! Вперёд, вперёд и ещё раз вперёд!»

Особой торжественности церемонии полуденного выстрела добавили флаги России, Санкт-Петербурга, СПб ГУП «Горэлектротранс» и флаг 115-летия петербургского трамвая, установленные у Нарышкина бастиона. Добавим, что гильзу от памятного выстрела вручили для хранения представителям Учебно-курсового комбината ГЭТ: будущие вагоновожатые тоже приняли участие в мероприятии. Кстати, в честь юбилея в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса сегодня проходит день открытых дверей.

Свои двери распахнул для посетителей и Экспозиционно-выставочный комплекс Горэлектротранса, здесь 29 сентября проходит серия открытых экскурсий по записи. Кроме того, сегодня Международная ассоциация предприятий ГЭТ совместно с СПб ГУП «Горэлектротранс» проводит конференцию «Через историю в будущее – от музейных комнат к центрам профориентации».