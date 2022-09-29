Поздравление губернатора Александра Беглова со 115-летием петербургского трамвая

В день рождения любимого транспорта коллектив и ветеранов СПб ГУП «Горэлектротранс» поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Уважаемые друзья!

В 2022 году исполняется 115 лет любимому транспорту нашего города.

29 сентября 1907 года из ворот Василеостровского парка вышел первый пассажирский электрический трамвай.

С тех пор он стал символом технического прогресса, неотъемлемой частью городской жизни, героем и персонажем многих художественных произведений.

После самой тяжёлой блокадной зимы, в начале апреля 1942 года, непокорённый Ленинград восстановил трамвайное движение. Бегущий по улицам трамвай вселял в людей мужество и волю к жизни, дарил свет надежды и веру в Победу.

Сегодня электрический транспорт развивается революционными темпами.

В Северной столице появились вагоны нового поколения «Богатырь-М», способные двигаться без вагоновожатого. Мы активно используем скоростной трамвай для обеспечения транспортной доступности отдалённых районов.

Правительство города будет и дальше уделять первостепенное внимание передовому, экологически чистому и безопасному виду транспорта, делать всё необходимое для его дальнейшего совершенствования.

В ближайшие годы в рамках программы «Сохраняя историю, движемся в будущее» на наши улицы выйдут 286 новых троллейбусов и 192 трамвайных вагона. Масштабное обновление подвижного состава Горэлектротранса Санкт-Петербурга поддержано Президентом России. Всего к концу 2028 года город получит 596 новых трамваев и 587 троллейбусов.

Убеждён, что петербургский трамвай ждёт прекрасное будущее, а его звонок навсегда останется символом благополучия городской жизни.

Желаю вам здоровья, оптимизма, новых успехов и свершений в труде!

Губернатор Санкт-Петербурга

А.Д. Беглов