«Петербургские магистрали»: вышел номер к 115-летию трамвая

Петербургский трамвай принимает поздравления! Пожелания счастливого будущего поступили в адрес юбиляра от руководителей города и предприятия, работников Горэлектротранса. Также в выпуске можно узнать интересные факты о петербургском трамвае и прочитать, какое отношение имеет к нему…Достоевский.

Петербургский трамвай поздравляют со 115-летием губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, вице-губернатор Кирилл Поляков, председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин и председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нина Леонтьева.

Специальный проект «Люди труда» знакомит в сентябре с теми, кто посвятил свою жизнь любимому транспорту петербуржцев. О своей работе рассказывают работники предприятия – водители трамвая, представители рабочих профессий, диспетчеры, директора трамвайных парков. А некоторые – в стихах и даже в песнях!

Сколько пассажиров перевозит петербургский трамвай? Какая сейчас в Петербурге протяжённость маршрутной сети и трамвайных путей? Сколько в нашем городе вагоновожатых и сколько трамваев? Эти и другие интересные факты можно узнать в сентябрьском номере.

«Трамвайный» выпуск «ПМ» рассказывает также, какое отношение к трамваю имел Достоевский, и какой бы вид транспорта предпочёл классик русской литературы в наши дни.

Ознакомиться с этими и другими материалами номера, а также скачать новый выпуск можно на сайте в разделе «Пресс-служба».