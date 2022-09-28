К 115-летию петербургского трамвая выпущен юбилейный «Подорожник»

Электронную карту «Подорожник», оформленную к 115-летию петербургского трамвая, можно будет приобрести начиная с 29 сентября. На карте изображён легендарный трамвай ЛМ-33, следующий по маршруту № 3 на фоне узнаваемых достопримечательностей Санкт-Петербурга.

Реализация специального тиража «Подорожника» начнётся с 29 сентября – в день, когда 115 лет назад из ворот Василеостровского парка вышел первый в нашем городе электрический пассажирский трамвай.

Приобрести юбилейный «Подорожник» можно на станциях «Проспект Ветеранов» (вестибюль 2), «Ленинский проспект» (вестибюль 1), «Площадь Восстания» (вестибюли 1, 2), «Чернышевская», «Девяткино» (вестибюль 2), «Купчино», «Технологический институт», «Невский проспект» (вестибюли 1, 2), «Гостиный двор», «Петроградская», «Проспект Просвещения», «Маяковская», «Владимирская», «Приморская», «Площадь Александра Невского-1», «Ломоносовская», «Улица Дыбенко», «Ладожская», «Адмиралтейская», «Комендантский проспект».

В общей сложности выпущено 4 тысячи экземпляров юбилейной карты.