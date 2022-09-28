Бесплатные троллейбусы отвезут на День открытых дверей в Учебно-курсовой комбинат

В 115-летний юбилей петербургского трамвая Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса откроет свои двери для желающих обрести новую профессию в сфере электротранспорта. Гостям расскажут о программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации, разработанных методистами УКК. Также участники мероприятия смогут увидеть современную учебную технику. Для посетителей будет организован подвоз в комбинат на троллейбусах от станции метро «Гражданский проспект».

День открытых дверей состоится 29 сентября по адресу: Гражданский проспект, дом 131. Начало: в 14:30.

Подвоз посетителей будет осуществляться на троллейбусах от остановки «Станция метро Гражданский проспект». Время отправления троллейбусов: 13:50, 14:10.

Дополнительная информация для соискателей по телефону: 244-18-20, доб. 4021.

День открытых дверей станет ещё одним событием программы празднования 115-летия петербургского трамвая.