Петербургский Горэлектротранс принял участие в выставке «ЭлектроТранс»

На фото: Ольга Меньшикова, начальник сектора по набору персонала

Ежегодная выставка прошла с 21 по 23 сентября в Москве, в Экспоцентре на Красной Пресне, в рамках Российской недели общественного транспорта. Петербургский Горэлектротранс традиционно принял участие в этом отраслевом мероприятии, организованном Международной ассоциацией предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ).

От Горэлектротранса приняли участие в выставке советник директора – начальник Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и региональных связей Сергей Китаев, заместитель директора предприятия по организации перевозок и управлению на транспорте Евгений Власов, начальник отдела перспективного развития Андрей Уланов, заместитель начальника Службы пути Дмитрий Басовский, заместитель начальника Службы безопасности движения Алексей Вишенский, начальник Службы компьютерных технологий, связи и коммуникаций Александр Фигичев, главный инженер Энергохозяйства Семён Тураев, начальник сектора по набору персонала Управления по персоналу Горэлектротранса Ольга Меньшикова.

В рамках деловой программы представители ГЭТ выступили на круглых столах с докладами на актуальные отраслевые темы, приняли участие в технических визитах с целью обмена опытом между предприятиями с высокоразвитыми производственными системами, а также для изучения инновационных решений в области энергосбережения и инфраструктуры.

Также в рамках выставки «ЭлектроТранс» прошёл молодёжный Форум специалистов предприятий ГЭТ и студентов транспортных вузов РФ, также организованный МАП ГЭТ. Начальник сектора по набору персонала Ольга Меньшикова выступила на форуме с докладом на тему «Профориентационные мероприятия молодёжи, проводимые в СПб ГУП Горэлектротранс».