К 115-летию петербургского трамвая. Поздравление Дениса Минкина

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги и наши любимые пассажиры!

Больше трети истории нашего города связано с движением по его улицам неутомимого трудяги – трамвая. В нём мы едем на работу, обнимаем любимых, мечтаем, наслаждаемся красотой Питера.

Именно трамвай, звенящий жизнерадостным колокольчиком, стал одним из символов победы Великого города во время блокады, поддерживая его защитников и доводя до безумия фашистских уродов.

Сотни тысяч людей за это время трудились на предприятии электрического транспорта, сотни миллионов ленинградцев-петербуржцев добрались на трамвае до своей цели.

Я поздравляю всех жителей города и своих коллег, работников Горэлектротранса и ветеранов с поистине всенародным праздником – 115-летием питерского трамвая!

Всем здоровья, удачи и весёлого звонкого колокольчика в душе!

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс»

Д.Ю. Минкин