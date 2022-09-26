Программа Горэлектротранса к 115-летию петербургского трамвая

В сентябре-октябре Горэлектротранс организует деловую и праздничную программу, посвященную 115-летию петербургского трамвая. 20 сентября открыл юбилейную декаду молодежный марафон «Электротранспорт Санкт-Петербурга: будущее уже наступило». В нем примут участие 100 студентов ведущих петербургских вузов. В программе – обсуждение новейших технологий, внедряемых на транспорт, в том числе с элементами искусственного интеллекта, перспектив развития современной транспортной системы в неотъемлемой связке с архитектурным и эстетическим обликом города. В числе спикеров – руководство транспортной отрасли города, представители научного сообщества, инициативные студенты. 29 сентября, в день 115-летия петербургского трамвая, в честь него прозвучит полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости. Этот день будет полностью посвящен кадровой теме и встречам гостей: Учебно-курсовой комбинат СПб ГУП «Горэлектротранс» пригласит на день открытых дверей, Экспозиционно-выставочный комплекс Горэлектротранса проведет серию открытых экскурсий по записи, а Международная ассоциация предприятий ГЭТ организует конференцию «Через историю в будущее – от музейных комнат к центрам профориентации». 1 октября, в субботу, всех горожан и любителей трамвая ожидает Большой трамвайный праздник на Кронверкском проспекте с масштабной выставкой современных и раритетных трамваев и концертной программой с участием Василия Герелло и Ивана Ожогина.

29 сентября

14:30-17:00 День открытых дверей в Учебно-курсовом комбинате СПб ГУП «Горэлектротранс» с демонстрацией тренажеров водителей трамвая и троллейбуса «с эффектом виртуальной реальности» (Гражданский пр., д. 131).

День открытых дверей в Учебно-курсовом комбинате СПб ГУП «Горэлектротранс» с демонстрацией тренажеров водителей трамвая и троллейбуса «с эффектом виртуальной реальности» 14:00-17:00 Конференция Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта при поддержке СПб ГУП «Горэлектротранс» «Через историю в будущее – от музейных комнат к центрам профориентации» (Музей железных дорог России, Библиотечный пер., д. 4, корп. 2).

1 октября

Большой трамвайный праздник в Александровском парке

11:00-15:00 Большой трамвайный праздник в Александровском парке с выставкой современных и раритетных трамваев на Кронверкском проспекте и концертной программой (площадь перед театром «Балтийский дом»). В программе принимают участие оперный певец, солист Мариинского театра Василий Герелло и лауреат национальных театральных премий «Золотая маска» и «Музыкальное сердце театра» Иван Ожогин.

Главной премьерой выставки станет трамвайный вагон МС-2 1931 года по прозвищу «Хозяин», специально отреставрированный к 115-летию запуска трамвайного движения. Своё прозвище вагон получил за свою многолетнюю работу буксиром на Петербургском трамвайно-механическом заводе. 7 февраля 2015 года вагон «переехал» с ПТМЗ на новое постоянное место жительства, в Василеостровский трамвайный парк, чтобы после реставрации занять почетное место в уникальной коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта. Практически все экспонаты раритетной коллекции в этот день также приедут на Кронверкский проспект, включая вагон конки, вагоны МС 20-х годов, легендарный ЛМ-33, ЛМ-57 «Стиляга», а также редкие на парадах гости грузовой моторный вагон ГМу и трамвай-кран производства завода «Красный Путиловец». Также на выставке покажут и действующую трамвайную спецтехнику: поливомоечный вагон и вагон-лабораторию контактной сети. Из современников встанут в праздничный ряд трамваи «Витязь-Ленинград», «Витязь-М», «Богатырь-М» и «ТрамРус».