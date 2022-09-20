В Автобазе Горэлектротранса выбрали лучших водителей

Конкурс профессионального мастерства водителей Автобазы прошёл сегодня в петербургском Горэлектротрансе. На конкурсную трассу, впервые организованную на территории Троллейбусного парка № 6, вышли водители, управляющие автотранспортом, выполняющем работы практически для всех подразделений ГЭТ.

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Конкурс проводился в два этапа. На первом водители демонстрировали теоретические знания ПДД и устройства автомобиля: параметров двигателя, коробки передач, шасси, эксплуатационных характеристик.

15 успешно справившихся с теорией водителей вышли во второй этап, где соревновались в вождении автобуса марки ПАЗ. На трассе для участников были подготовлены 6 испытаний: «Остановка», «Разворот», «Змейка», «Парковка», «Тоннельные ворота», «Бокс». При выполнении заданий водителям было необходимо проявить максимум мастерства и филигранную чёткость управления.

После конкурсной программы состоялась ещё одна зрелищная часть: показательные выступления в формате парных заездов, которые напомнили болельщикам и гостям соревнований вальс буксиров на Неве. После подсчёта баллов судейская комиссия назвала имена победителей.

I место: Александр Головащенко, водитель автокрана

II место: Леонид Ивлев, водитель автомобиля-манипулятора

III место: Дмитрий Ануфриев, водитель автомобилей для работ на контактной сети Энергохозяйства

Помимо своей «закреплённой» техники призёрами, как и остальными участниками конкурса, освоен весь парк Автобазы, и при необходимости каждый может сесть за руль любого автомобиля.

Победителям конкурса вручили ценные призы: сертификаты на телевизор, ноутбук и планшет соответственно. Члены Первичной профсоюзной организации получат ещё и денежное вознаграждение от профсоюза. Кроме того, все, кто вышел в финальную часть, получают право на досрочное повышение класса.

Победитель конкурса Александр Головащенко работает в Автобазе четвёртый год, в Горэлектротранс пришёл по совету отца – водителя Троллейбусного парка № 6. В Автобазе Александр управляет автокраном. Его автомобиль привлекается для нужд всех подразделений ГЭТ, однако основные работы приходятся на Службу пути, где с помощью автокрана выполняют погрузку и разгрузку рельсов и шпал. Также бывают выезды и на аварийные случаи. Интересно, что обладатель первого места и на конкурсе выступал под номером 1, который выпал ему на жеребьёвке. По словам Александра Головащенко, самое главное в его работе – это аккуратность и дисциплинированность: «мы работаем под проводами, в основном по ночам, поэтому требуется неукоснительное соблюдение требований безопасности и плавность манёвров».

Автобаза – одно из важнейших подразделений ГЭТ. Водители Автобазы управляют специальным транспортом, который задействован практически во всех подразделениях предприятия: в Аварийно-восстановительной службе, Энергохозяйстве, Службе пути, Службе движения, в трамвайных и троллейбусных парках. Поэтому от профессионализма водителей Автобазы во многом зависит оперативность служб Горэлектротранса, отвечающих за бесперебойное движение, состояние трамвайных путей, контактной сети и т.д. Кроме того, именно водители Автобазы доставляют в парки линейных работников, чтобы открыть движение и отвезти домой тех, кто заканчивает смену глубоко за полночь.