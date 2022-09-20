Трамваи и троллейбусы как туристическое преимущество Санкт-Петербурга

23-25 сентября Горэлектротранс принимает участие во Всероссийском дне туризма. В эти дни для жителей и гостей города на Дворцовой площади будет работать уникальный выставочный павильон-троллейбус. В его роли выступит инновационная модель троллейбуса с увеличенным автономным ходом «OLGERD» поставки 2022 года, которая проследует к месту трехдневной стоянки без подсоединения к контактной сети. Таким образом в петербургском Горэлектротрансе хотят подчеркнуть, что в нашем городе развита крупнейшая в России маршрутная сеть троллейбусов с увеличенным автономным ходом (электробусов с динамической зарядкой). Этот факт привлекает в наш город многих фотографов и любителей транспорта в целях знакомства с инновационной техникой. Кроме того, не забудут на Дне туризма и про главного транспортного юбиляра этого года – петербургский трамвай, которому в конце сентября исполняется 115 лет. Гостей Дня туризма познакомят с юбилейной программой и пригласят на большую трамвайную выставку на Кронверкском проспекте 1 октября.

Троллейбус с увеличенным автономным ходом серии «OLGERD» производства ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» с аккумуляторными батареями ООО «РЭНЕРА» («Росатом») на три дня отвлечется от своей привычной работы на линии и примет посетителей праздника Всероссийского дня туризма на Дворцовой площади. В нем будет интересно всем: маленьким «почемучкам» – тут на их вопрос «а как троллейбус движется без контактной сети» ответит дежурный от троллейбусного парка; любителям истории – квалифицированные специалисты проведут краткий экскурс в историю развития электротранспорта; а тех, кто ищет свое призвание, пригласят на День отрытых дверей в Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса.

Гостей Дня туризма познакомят с юбилейной программой и пригласят на большую трамвайную выставку на Кронверкском проспекте 1 октября, которая откроется в 11:00. Впервые вместе с раритетными и современными трамвайными моделями широкой публике покажут старинный трамвай МС-2 1931 года, получивший прозвище «Хозяин» за свою многолетнюю работу буксиром на Петербургском трамвайно-механическом заводе. Экспонат специально отреставрировали к 115-летию трамвая, теперь он станет частью выставочной коллекции Экспозиционно-выставочного комплекса городского электрического транспорта.

Дата: 23-25 сентября

Место: Дворцовая площадь

23 сентября 18:00 – 22:00

24 сентября 11:00 – 22:00

25 сентября 12:00 – 22:00

Вход свободный

Справка:

Троллейбус с увеличенным автономным ходом серии «OLGERD»

Минские инновационные троллейбусы поставки 2022 года будут работать, в том числе, в Василеостровском и Петроградском районах на маршрутах, обслуживаемых Троллейбусным парком №2, и в дальнейшем на участках при развитии этих линий.

Новая техника отличается большей площадью низкого пола в пассажирском салоне, что позволяет более комфортно разместиться пассажирам. Кузов троллейбусов состоит из отдельных секций с унифицированными размерами. Все оконные и дверные проемы абсолютно одинаковы, что позволило провести унификацию стекол и других элементов конструкций. Но, конечно, главным их преимуществом является система автономного хода на базе современных накопителей электроэнергии – литий-ионных батарей, которые дают запас автономного хода до 20 км.

Литий-ионные аккумуляторные батареи РЭНЕРА, созданные на основе технологии NMC или литий – никель – марганец - кобальт, применяются на электротранспорте и характеризуются высокой энергоемкостью и мощностью. Безопасность батарей подтверждается проведением комплексных испытаний и большим сроком эксплуатации. Работа батареи обеспечивается в широком температурном диапазоне от минус 35 до плюс 40 градусов Цельсия с учётом российских климатических условий благодаря встроенной системе термостатирования.