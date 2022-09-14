«Трамваи из будущего» обсудили участники молодёжного марафона в Экспозиционно-выставочном комплексе

Просветительский молодёжный марафон «Электротранспорт Санкт-Петербурга: будущее уже наступило» открыл юбилейную декаду празднования 115-летия петербургского трамвая. Мероприятие, организованное петербургским Горэлектротрансом совместно с Российским обществом «Знание», состоялось 20 сентября в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта. В марафоне приняли участие около ста студентов ведущих петербургских вузов и школьников. Участники обсудили новейшие технологии, внедряемые на транспорте, в том числе с элементами искусственного интеллекта, перспективы развития современной транспортной системы в неотъемлемой связке с архитектурным и эстетическим обликом города.

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Запись марафона доступна по следующей ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=kky1GvjBxvY

Открыл марафон заместитель председателя Комитета по транспорту Ренат Ягудин, который рассказал о том, как развивается в настоящее время общественный транспорт Санкт-Петербурга. В частности, он напомнил о реализуемой программе развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее», предусматривающей полное обновление подвижного состав и инфраструктуры предприятия. По итогам выполнения программы к концу 2028 года Петербург получит 596 трамваев и 587 троллейбусов.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин на пленарном заседании выступил на тему «Петербургский трамвай: средство передвижения или машина времени?»

«Трамвай ездит больше трети истории нашего города, - напомнил Денис Минкин. - Представляете, что он только не видел? Он видел знаковые события – революцию, он пережил блокаду. Трамвай был единственным транспортом, который ездил практически всю блокаду, и который город спас. Такие примеры для вас, может быть, патетичны, но вы представляете, что трамвай помнит молодость ваших родителей? Многие из них там познакомились. Так же как вы, они ехали на лекции, на зачёты в 57-м или 72-м году. И он всё это видел. И одновременно с этим трамвай – средство максимально прогрессивное с точки зрения научно-технологического прогресса на общественном транспорте. Я настаиваю на том, что трамвай – это машина времени, которая реально везёт нас из прошлого в то самое будущее».

В качестве примера трамвая, как «машины времени» Денис Минкин привёл вагон «Богатырь-М», оснащённый системой активной помощи водителю. В июле этого года новинка была презентована на полигоне ПТО «Шаврова» губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Трамвай самостоятельно выбирал требуемый скоростной режим, реагировал на дорожные знаки, остановился, когда на путях появился человек, а также заглушил тяговый двигатель, когда вагоновожатый «заснул». Директор Горэлектротранса обратил внимание, что ещё несколько лет назад такую технику сложно было представить, а сегодня эти «трамваи из будущего» уже работают на линии.

В завершении своего выступления директор Горэлектротранса пригласил всех на городской праздник, посвящённый 115-летию трамвая, который состоится 1 октября в Александровском парке и на Кронверкском проспекте.

Также на пленарном заседании выступил начальник отдела организации пассажирских перевозок Комитета по транспорту Денис Усанов, представивший доклад «Перспективы развития городского электрического транспорта».

Заведующий лабораторией «Промышленные системы потоковой обработки данных Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Марина Болсуновская выступила на тему подготовки квалифицированных инженерных кадров в Передовой инженерной школе СПбПУ. Спикеры марафона отметили важность данной темы, поскольку революционные изменения на транспорте влекут за собой изменение номенклатуры профессий.

Доклад «Искусственная интуиция и Beatles глазами ИИ. Как умный транспорт изменит вашу жизнь?» представила генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова. Для наглядности она предложила всем желающим воспользоваться специальным чат-ботом, чтобы увидеть, как именно «умный трамвай» распознаёт людей, животных и объекты улично-дорожной сети.

Заместитель главного учёного секретаря НИЦ «Курчатовский институт», и. о. руководителя отдела нейрокогнитивных наук, интеллектуальных систем и робототехники КК НБИКС-ПТ, к.ф.-м.н. Вячеслав Дёмин представил доклад «Нейроморфный интеллект – новый этап развития ИИ».

Врио заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре – главного художника Елена Крамскова рассказала о развитии эстетики города параллельно с общественным транспортом. Ведь трамвай с момента его появления в Санкт-Петербурге в 1907 году стал неотъемлемой частью городской среды и важнейшей частью его архитектуры.

Участие в марафоне приняли студенты Санкт-Петербургского государственного университета, Высшей школы экономики, Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, других транспортных и технических вузов, а также учащиеся Электромеханического техникума железнодорожного транспорта и будущие водители трамваев и троллейбусов – студенты Учебно-курсового комбината ГЭТ. Также в числе аудитории были школьники 347-й и 20-й школ Невского района. А выпускник школы № 347, нынешний студент СПб ГАСУ Иван Бешенцев выступил с докладом.