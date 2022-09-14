20 сентября состоится просветительский молодежный марафон «Электротранспорт Санкт-Петербурга: будущее уже наступило»

Смотрите прямую трансляцию 20 сентября в 10:00 по ссылке: https://youtu.be/kky1GvjBxvY



Во вторник в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта состоится просветительский молодежный марафон «Электротранспорт Санкт-Петербурга: будущее уже наступило».



В программе – обсуждение новейших технологий, внедряемых на транспорт, в том числе с элементами искусственного интеллекта, перспектив развития современной транспортной системы в неотъемлемой связке с архитектурным и эстетическим обликом города.



Мероприятие откроет заместитель председателя Комитета по транспорту Ягудин Ренат Александрович.



Спикеры пленарного заседания:



1. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга. Усанов Денис Сергеевич, начальник отдела организации пассажирских перевозок. Тема: «Перспективы развития городского электрического транспорта»



2. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Болсуновская Марина Владимировна, заведующий лабораторией ПСПОД СПбПУ. Тема: «Подготовка квалифицированных инженерных кадров в Передовой инженерной школе СПбПУ»



3. СПб ГУП «Горэлектротранс. Минкин Денис Юрьевич, директор СПб ГУП «Горэлектротранс». Тема: «Трамвай - средство передвижения или "машина времени"?»



4. Cognitive Pilot. Ускова Ольга Анатольевна, генеральный директор Cognitive Pilot. Тема: «Искусственная интуиция и Beatles глазами ИИ. Как умный транспорт изменит вашу жизнь?»



5. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Дёмин Вячеслав Александрович, заместитель главного ученого секретаря НИЦ «Курчатовский институт», и.о. руководителя отдела нейрокогнитивных наук, интеллектуальных систем и робототехники КК НБИКС-ПТ, к.ф.-м.н. Тема: «Нейроморфный интеллект – новый этап развития ИИ»



6. Комитет по градостроительству и архитектуре. Крамскова Елена Викторовна, врио заместителя председателя Комитета по градостроительству и архитектуре – главного художника. Тема: «Развитие эстетики города параллельно с общественным транспортом»