Заместителю министра промышленности и торговли России Альберту Каримову представили инновационные трамваи, протестированные на специально оборудованной площадке Горэлектротранса

Сегодня в рамках рабочей поездки заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов посетил Трамвайный парк № 8, где ему представили инновационные модели трамваев «Витязь-Ленинград» и «Богатырь-М». Последний прошел испытания на площадке Пункта технического обслуживания (ПТО) «Шаврова» Горэлектротранса в июле этого года. Также в мероприятии приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков и председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Заместитель директора-главный инженер СПб ГУП «Горэлектротранс» Игорь Лакеев доложил присутствующим об основных особенностях подвижного состава. Так, трамвай модели «Витязь-Ленинград» пополнил парк предприятия в 2021 году и стал единственным в России трамваем с алюминиевым корпусом. Его первый рейс дал старт 8-летней программе развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее».

Трамвай модели «Богатырь-М» стал премьерой этого года. Он оснащен комплексом активной помощи водителю, которая устанавливается на трамваях с 2022 года по техническим требованиям Горэлектротранса. Комплекс включает в себя систему активной безопасности и систему контроля бодрствования водителя. Производители отмечают, что разработанное сотрудниками предприятия техническое задание на данные трамваи явилось самым сложным для них за последние годы. Такие системы внедрены в России впервые, а для нашего города это уже серийные трамваи, которые поставляются по новым контрактам в рамках реализации программы развития Горэлектротранса. Всего до конца 2023 года Петербург получит 192 «умных» трамвая.

Впервые трамвай был представлен губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову в июле 2022 года на площадке Пункта технического обслуживания (ПТО) «Шаврова». На ней были воссозданы все особенности дорожно-транспортной обстановки, с которыми водитель может столкнуться во время движения, например, препятствие на путях, зоны ограничения скорости и др.

В ходе совещания Горэлектротранс выразил готовность предоставить территорию ПТО для создания первого в России специализированного полигона для сертификации отечественного беспилотного пассажирского наземного городского рельсового электротранспорта. Изготовители смогут испытывать и дорабатывать новую продукцию в условиях идеально смоделированной улично-дорожной сети и по завершению испытаний получать сертификат на соответствие действующим стандартам. Альберт Каримов поддержал инициативу предприятия.