21 сентября Горэлектротранс примет участие в общегородской Ярмарке вакансий

21 сентября Петербургский Горэлектротранс в рамках общегородской Ярмарки вакансий проведет ряд встреч с будущими соискателями, желающими начать карьеру на предприятии. На мероприятии будет представлен весь кадровый потенциал предприятия, а у участников Ярмарки будет возможность задать интересующие вопросы работодателю и тут же получить ответы.

Главной целью первой осенней общегородской Ярмарки вакансий станет обеспечение активного диалога работодателей с соискателями, возможность прямого живого общения и получение ответов на все интересующие вопросы. На этой площадке Горэлектротранс расскажет не только об открытых вакансиях, но и презентует возможности профессионального обучения на востребованные предприятием профессии с дальнейшим гарантированным трудоустройством.

Особое внимание будет уделено подготовке профессиональных водителей трамваев и троллейбусов, которым занимается учебный корпоративный центр – Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса. Помимо этого, предприятие представит заявки на рабочие профессии: слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования, токарь, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-ремонтник и др.

В настоящее время в Горэлектротрансе открыто более 100 вакансий. С «горящими вакансиями» можно ознакомиться по ссылке. Полный перечень вакансий размещен здесь.

Дата: 21 сентября (среда)

Время: 12:00-17:00

Место проведения: отель «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2)