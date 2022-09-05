Память ленинградских трамвайщиков почтили с участием Почётного караула

В День памяти жертв блокады Ленинграда представители Горэлектротранса пришли на Пискарёвское мемориальное кладбище, чтобы поклониться павшим жителям невской твердыни. Участие в торжественно-траурной церемонии приняли ветераны предприятия, работники администрации, Первичной профсоюзной организации, а также студенты Учебно-курсового комбината.

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Перед началом церемонии работники Пискарёвского кладбища провели для молодёжи Горэлектротранса экскурсию по музею мемориала, иллюстрирующему основные блокадные вехи, а также подробнее рассказали об этом самом большом мемориальном некрополе в мире. Затем, пройдя к монументу «Мать-Родина» в сопровождении Почётного караула и возложив к подножию памятника цветы, представители ГЭТ проследовали к Аллее Памяти. В мае 2001 года здесь была установлена стела, увековечивающая подвиг трамвайщиков, погибших на фронте и в годы блокады Ленинграда.

Согласно архивным данным, с началом Великой Отечественной войны почти 4,5 тысячи работников ТТУЛ ушли на фронт. За все годы войны с предприятия по причине смерти были уволены почти 3 тысячи 200 человек. На рабочих местах погибло 77 человек.

Своими воспоминаниями о блокаде поделился ветеран Горэлектротранса кондуктор Трамвайного парка № 1 Валентин Кузьминский, рассказавший, как в небо Ленинграда поднимали аэростаты, чему он лично был свидетелем.

В завершении церемонии по уже сложившейся традиции заместитель директора предприятия - начальник Управления по персоналу Горэлектротранса Юлия Баранова подарила будущим водителям трамвая и троллейбуса книгу «Фронтовой трамвай», написанную Михаилом Сорокой – начальником ТТУЛ в годы войны.