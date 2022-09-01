Информация Комитета государственной службы и кадровой политики

Конкурс кадровых технологий-2022: открыт прием заявок.

Лучшие практики работы с персоналом определят в Петербурге этой осенью. Стартовал прием заявок от участников.

За победу в конкурсе поборются HR-проекты учреждений, предприятий и организаций Санкт-Петербурга, а также кадровые практики органов государственной власти и местного самоуправления.

Победители будут определены в каждой из пяти номинаций:



• «Лучшая кадровая технология привлечения персонала»;

• «Лучшая кадровая технология оценки персонала»;

• «Лучшая кадровая технология в профессиональном развитии персонала»;

• «Лучшая кадровая технология в сфере мотивации персонала»;

• «Лучшая кадровая технология работы с персоналом».

Заявки принимаются на сайте конкурса до 3 октября.

Участникам необходимо заполнить электронную форму, прикрепить описание проекта и – при желании - презентацию.

Экспертное жюри оценит эффективность использованных технологий, их актуальность и новизну. Еще один важный критерий – простота тиражирования. Традиционно ценятся проекты, не требующих больших финансовых и организационных затрат.

Итоги конкурса будут объявлены в День кадрового работника 12 октября.

Подробнее.

Конкурс «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга» проходит по инициативе Администрации Губернатора Санкт-Петербурга при организационной поддержке Комитета государственной службы и кадровой политики и Санкт-Петербургского межрегионального ресурсного центра. Цель конкурса – выявить наиболее эффективные практики работы с персоналом и способствовать их распространению, а также содействовать развитию HR-сообщества Санкт-Петербурга.

В 2022 году мероприятие пройдет в седьмой раз. В разное время свои проекты на конкурс заявляли такие известные предприятия и организации, как «Ленэнерго», «АТС Смольного», «Горэлектротранс» «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга», «ПетербургГаз», «ТЭК СПб». Традиционно активное участие принимают образовательные (детские сады, школы, колледжи) и медицинские учреждения (поликлиники, больницы, психоневрологические интернаты).

Конкурс «Лучшие кадровые технологии Санкт-Петербурга» сегодня – не только соревнование HR-кейсов, но и общедоступная площадка для обмена опытом, возможность узнать о ключевых тенденциях кадрового менеджмента и перенять успешные практики коллег.