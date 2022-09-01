8 сентября петербургский Горэлектротранс представит вакансии предприятия в Московском районе

8 сентября, в четверг, с 10:00 до 12:00 состоится гарантированное собеседование в Агентстве занятости населения Московского района. На мероприятии Горэлектротранс представит открытые на предприятии вакансии, особое внимание будет уделено рабочим специальностям и водителям подвижного состава.

Так, соискателям расскажут об особенностях работы и трудоустройства на такие позиции, как слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (3,4,5 разрядов), слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования (3,4,5 разрядов), токарь (4,5 разрядов), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3,4,5 разрядов), слесарь по ремонту подвижного состава (3,4,5 разрядов), слесарь-ремонтник (3,4,5 разрядов). Большинство этих должностей предполагают сменный график работы и среднюю заработную плату 50 000-60 000 руб.

Также на предприятии будут рады видеть водителей электротранспорта и учеников. Средняя заработная плата водителя трамвая составляет 64 000 руб., водителя троллейбуса – 70 000 руб. Что касается учеников, то на период обучения выплачивается стипендия: ученикам водителя трамвая – 21 500-31 000 руб., ученикам водителя троллейбуса – 21 500-34 500 руб. Подготовку специалистов осуществляет корпоративный учебный центр Горэлектротранса – Учебно-курсовой комбинат.

Напомним, что в рамках гарантированных собеседований соискатели могут напрямую в очном формате задать интересующие вопросы работодателю о вакансии, условиях работы, социальных гарантиях и проч. В то же время – презентовать себя. По сути, пройти быстрое собеседование, без предварительного отбора по резюме, что позволит сэкономить время на ожидание отклика от работодателя и будет полезно при активном поиске работы.

В настоящее время на предприятии открыто более 100 вакансий. С «горящими вакансиями» можно ознакомиться по ссылке. Полный перечень вакансий размещен здесь.

Дата: 8 сентября (четверг)

Время: 10:00-12:00

Место проведения: Агентство занятости населения Московского района (ул. Варшавская, д. 63, корп. 1)