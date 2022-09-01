Денис Минкин обсудил со студентами ПГУПС их перспективы в отрасли ГЭТ

Директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин в преддверии Дня знаний встретился с бойцами студенческого отряда «Путеец» Петербургского государственного университета путей сообщения. В течение двух месяцев ребята уже традиционно работали на объектах Службы пути, и за это время не только укрепили свои профессиональные знания, но и заработали, а также получили перспективу дальнейшего трудоустройства на предприятие.

В начале встречи Денис Минкин напомнил ребятам, что год назад они уже встречались в похожем составе, и тогда директор заверил, что в недалёком будущем трамваем будет управлять автопилот, а человека во многих отраслях заменит робот, что приведёт к изменению номенклатуры профессий.

«Так вот, этот “робот” появился», - сообщил директор предприятия и рассказал студентам, что в Петербурге на линию уже вышли трамваи с элементами автопилотирования. «Умные» трамвайные вагоны, оснащённые комплексом активной помощи водителю, производятся по техническому заданию Горэлектротранса серийно, в июле были представлены губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, и работают сейчас на маршрутах Трамвайного парка № 7. В связи с этим революционным развитием перед молодыми профессионалами отрасли открываются уникальные перспективы. И очень важно, что свою профессию студенты осваивают с самых азов, отметил Денис Минкин:

«Очень круто, когда вы, будущие специалисты, мастера, понимаете, как это руками делается. Труд этот весьма непрост, и к рабочим нужно относиться с большим уважением».

Студенческий отряд монтёров пути «Путеец» состоял этим летом из 14 бойцов, обучающихся по специализации «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» и «Подвижной состав железных дорог». В период с 27 июня по 31 августа ребята выполняли работы по замене рельсошпальной решётки и спецчастей трамвайных путей согласно утверждённому годовому плану адресной программы Службы пути. Бойцы отряда трудились на территории Трамвайного парка № 8, на конечной станции «Купчино», на участке трамвайных путей на пересечении ул. Ярослава Гашека и Балканской площади. При этом 9 студентов попутно прошли дистанционное обучение в Учебно-курсовом комбинате Горэлектротранса по профессии «монтёр пути» 2 разряда, а в августе успешно повысили квалификацию до 3 разряда. За два месяца молодые люди заработали порядка 90 тысяч рублей.

Участие в итоговой встрече принял начальник Службы пути Олег Востриков, который высоко оценил итоги работы студотряда:

«Выражаем глубокую признательность и искреннюю благодарность за качественную работу, за ответственный подход к делу, проявленную инициативу, стремление к получению новых знаний и навыков. Надеемся, что и в следующем году студенты будут трудиться на нашем предприятии, а по окончании ПГУПС станут нашими сотрудниками!»

Также на встрече с ребятами обсудили вопрос трудоустройства в Горэлектротранс, перспективы карьерного роста и будущей зарплаты. Заместитель директора предприятия – начальник Управления по персоналу Юлия Баранова рассказала, что в Горэлектротрансе действуют «Положение о молодом специалисте», «Положение о выпускнике», «Положение о наставничестве», «Положение о кадровом резерве» и предложила студентам выбрать для своих дипломных работ темы, связанные с отраслью ГЭТ, чтобы результаты этих работ можно было применить на практике.

В завершении встречи Денис Минкин вручил студентам благодарности с занесением в трудовую книжку и сообщил, что подписал приказ об их премировании.