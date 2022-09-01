«Петербургские магистрали»: вышел в свет августовский номер газеты

Последний месяц лета оказался насыщен не только плодотворной производственной деятельностью, но и различными творческими событиями в жизни Горэлектротранса. Все они прошли под эгидой предстоящего 115-летия петербургского трамвая.

Юбилей трамвая отметят общегородским праздником, который пройдёт 1 октября. С 11.00 до 15.00 на площади перед театром «Балтийский дом» и на Кронверкском проспекте гостей ожидает насыщенная развлекательно-познавательная программа, на которую самый народный вид транспорта приглашает всех желающих.

В Петербурге наградили победителей IX конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», посвящённого 115-летию трамвая и 65-летию самого модного ленинградского вагона ЛМ-57 «Стиляга». Самые яркие детские работы традиционно разместили на бортах трамвая и троллейбуса, которые можно увидеть в центре города.

Большой концерт подвёл итоги «Фестиваля талантов», состоявшегося в рамках корпоративного конкурса «Быть здоровым легко!» Поработав с профессионалами, работники ГЭТ предстали перед публикой уже настоящими артистами. Финал конкурса состоится 17 сентября в ДОЛ «Зарница» в формате семейно-спортивного квеста.

В ДОЛ «Зарница» завершился летний сезон, в течение которого лагерь развивался с учётом пожеланий самих детей. Название 4-й смены - «Калейдоскоп игр» - как нельзя лучше отразило разнообразную и насыщенную программу отдыха в здравнице.

Архив литературного клуба Горэлектротранса «Искромётная лира» пополнился к 115-летию петербургского трамвая стихами комплектовщика Службы материально-технического снабжения Надежды Пучковой, посвящёнными любимому транспорту.

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