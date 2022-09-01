В День знаний ребят в школу сопровождал праздничный трамвай, а Горэлектротранс напомнил детям о безопасном поведении на дороге

фото Олега Соловьева

К 1 сентября в Горэлектротрансе проводится серия профилактических занятий в рамках акции «Внимание, дети». Ежегодная акция направлена на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии окончания школьных каникул.

Для детей, возвращающихся с каникул и отвыкших от мегаполиса, необходимо снова привыкать к безопасному поведению в городской среде. В рамках акции «Внимание, дети» с водителями электротранспорта проводятся специальные инструктажи об особенностях работы в период окончания летних каникул. На особом контроле – находящиеся на маршрутах места массового появления детей: школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты. Пристальное внимание уделяется соблюдению скоростных режимов, в подвижном составе для детей транслируются объявления о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге.

Чтобы 1 сентября стало по-настоящему запоминающимся и ярким днем, на линию вышел праздничный подвижной состав с работами участников IX конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» как напоминание о лете и об участии в конкурсе. Трамвай привез первоклашек в школу и порадовал пассажиров рисунками юных петербуржцев на бортах.

Петербургский Горэлектротранс желает всем ребятам интересной учебы, обрести не только ценные знания, но и настоящих друзей на долгие годы!