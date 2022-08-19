Троллейбусы «приоделись» к 190-летнему юбилею Александринского театра

Троллейбусы, брендированные праздничной символикой Александринского театра, поздравляют театралов с юбилейной датой. В честь 190-летия здания Национального драматического театра России (Александринского театра) праздничные троллейбусы будут курсировать по маршрутам центра Петербурга, захватывая Невский проспект. Юбилейное оформление получил подвижной состав двух троллейбусных парков – №№2 и 3.

Борта транспорта с одной стороны украсил вид самого здания Александринки, с другой – изображение статуй двух муз: Терпсихоры (музы танца) и Мельпомены (музы трагедии). Такой внешний облик получили троллейбусы, на которых, кстати, можно доехать до самого театра.

Весной 2022 года Александринский театр и Комитет по транспорту заключили Соглашение

о сотрудничестве: на майских афишах появился перечень маршрутов городского общественного транспорта, ведущих к театру.