Юные художники поздравили трамвай Петербурга со 115-летием

В Петербурге наградили лидеров IX конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», организованного Горэлектротрансом. В этом году конкурс был посвящен сразу двум юбилейным датам: 115-летию петербургского трамвая, который город отпразднует 29 сентября, и 65-летию самого модного ленинградского трамвая 50-60 годов ЛМ-57 «Стиляга». Мероприятие прошло в старейшем в городе Василеостровском трамвайном парке, где сейчас располагается Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта.

Фото:

Церемония награждения состоялась в преддверии 1 сентября, в ней приняли участие заместитель главы администрации Василеостровского района Владлен Родионов, директор СПб ГУП «Горэлетротранс» Денис Минкин, председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нина Леонтьева, первый заместитель главного редактора газеты «Петербургский дневник» Максим Сю.

Грамоты и подарки ребята получили из рук директора Горэлектротранса Дениса Минкина, к детям он обратился с шутки: «Ребята, а вы знаете, кто я? Главный вагоновожатый. Меня даже на своем рисунке изобразила одна из участниц конкурса, название ее рисунка «Глубокоуважаемый вагоновожатый» – приятно такое уважение со стороны молодого поколения». А потом добавил: «Сегодня я с особой радостью рад вас видеть, в прошлом году из-за ограничений такой возможности не было. В этом году было прислано почти 200 работ и все – не похожие друг на друга, оригинальные, с фантазией. Признаюсь, что ваши работы дают нам идеи для дальнейшего развития всей отрасли. Удивительно, но на одном рисунке я увидел трамвай будущего – именно такие будут ходить по центру нашего города уже в следующем году. Желаю каждому из вас успехов в новом учебном году. Дерзайте!»

Помимо официальных поздравлений ребят приехал поприветствовать творческий коллектив четвертой смены детского оздоровительного лагеря Горэлектротранса «Зарница». Артисты исполнили песню «Крылатые качели» из кинофильма «Приключение электроника» и пригласили отдохнуть в лагере в следующий летний сезон.

Самые яркие детские работы будут радовать жителей города и пассажиров. В центре города появятся праздничные трамвай и троллейбус, украшенные рисунками, как поздравительными открытками. Задача «поздравительных» рейсов – создавать хорошее настроение и настраивать петербуржцев на трамвайный праздник к 115-летию трамвая, который пройдет 1 октября на Кронверкском проспекте.

Победители IX конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»:

1 место. Хромойкина Вероника, 6 лет

2 место. Чуслова Елена, 12 лет

3 место. Кирилл Шептяков, 6 лет

Победители в номинациях:

«На службе в любую погоду». Сократов Марк, 6 лет

«Петербургские зонтики». Осокина Валерия, 6 лет

«Графический дизайн». Чабыкин Артём, 12 лет

К 80-летию пуска блокадного трамвая «Трамвайный перезвон на стыке эпох». Мазаев Иван, 12 лет

«Туристический рейс». Бордуненко Полина, 6 лет

«Трамвай «Стиляга» на прогулке». Колышева Влада, 12 лет

«Стиляги XXI века». Коршуненко Мария, 11 лет

Номинация «Юный талант»:

«Путешествие по городу». Бойкова Анна, 6 лет

«Трамвайный душ». Здыбель Милена, 5 лет

«Солнечная Лахта». Сульин Тимофей, 4 года

Спецноминация «Трамвайные и троллейбусные профессии»:

Гусева Людмила, 9 лет

Начарьян Анна, 10 лет

Архипов Семен, 8 лет

Номинация детского оздоровительного лагеря «Зарница»:

«Здесь решает талант». Крылова Олеся, 9 лет

Спецноминация Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области:

Колышева Влада, 12 лет

Хлобыстов Тимофей, 10 лет

Спецноминация газеты «Петербургский дневник»

Начарьян Артём, 8 лет

Злотникова Марина, 12 лет

Ежегодный конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» проводится при активной поддержке Первичной профсоюзной организации «Горэлектротранс».

Ксения Торопова, дочка начальника Аварийно-восстановительной службы СПб ГУП "Горэлектротранс" Сергея Торопова побывала на церемонии награждения победителей IX конкурса детских рисунков трамваи и троллейбусы в городе на Неве и прислала нам такое теплое доброе видео. Делимся с вами: