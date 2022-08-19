Юные художники поздравили трамвай Петербурга со 115-летием

В Петербурге наградили лидеров IX конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», организованного Горэлектротрансом. В этом году конкурс был посвящен сразу двум юбилейным датам: 115-летию петербургского трамвая, который город отпразднует 29 сентября, и 65-летию самого модного ленинградского трамвая 50-60 годов ЛМ-57 «Стиляга». Мероприятие прошло в старейшем в городе Василеостровском трамвайном парке, где сейчас располагается Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта.
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Церемония награждения состоялась в преддверии 1 сентября, в ней приняли участие заместитель главы администрации Василеостровского района Владлен Родионов, директор СПб ГУП «Горэлетротранс» Денис Минкин, председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нина Леонтьева, первый заместитель главного редактора газеты «Петербургский дневник» Максим Сю.
Грамоты и подарки ребята получили из рук директора Горэлектротранса Дениса Минкина, к детям он обратился с шутки: «Ребята, а вы знаете, кто я? Главный вагоновожатый. Меня даже на своем рисунке изобразила одна из участниц конкурса, название ее рисунка «Глубокоуважаемый вагоновожатый» – приятно такое уважение со стороны молодого поколения». А потом добавил: «Сегодня я с особой радостью рад вас видеть, в прошлом году из-за ограничений такой возможности не было. В этом году было прислано почти 200 работ и все – не похожие друг на друга, оригинальные, с фантазией. Признаюсь, что ваши работы дают нам идеи для дальнейшего развития всей отрасли. Удивительно, но на одном рисунке я увидел трамвай будущего – именно такие будут ходить по центру нашего города уже в следующем году. Желаю каждому из вас успехов в новом учебном году. Дерзайте!»
Помимо официальных поздравлений ребят приехал поприветствовать творческий коллектив четвертой смены детского оздоровительного лагеря Горэлектротранса «Зарница». Артисты исполнили песню «Крылатые качели» из кинофильма «Приключение электроника» и пригласили отдохнуть в лагере в следующий летний сезон.
Самые яркие детские работы будут радовать жителей города и пассажиров. В центре города появятся праздничные трамвай и троллейбус, украшенные рисунками, как поздравительными открытками. Задача «поздравительных» рейсов – создавать хорошее настроение и настраивать петербуржцев на трамвайный праздник к 115-летию трамвая, который пройдет 1 октября на Кронверкском проспекте.
Победители IX конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве»:
Победители в номинациях:
Номинация «Юный талант»:
Спецноминация «Трамвайные и троллейбусные профессии»:
Номинация детского оздоровительного лагеря «Зарница»:
Спецноминация Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
Спецноминация газеты «Петербургский дневник»
Ежегодный конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» проводится при активной поддержке Первичной профсоюзной организации «Горэлектротранс».
Ксения Торопова, дочка начальника Аварийно-восстановительной службы СПб ГУП "Горэлектротранс" Сергея Торопова побывала на церемонии награждения победителей IX конкурса детских рисунков трамваи и троллейбусы в городе на Неве и прислала нам такое теплое доброе видео. Делимся с вами: