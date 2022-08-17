«Кошки-мышки» в «Зарнице»

Четвертую смену в детском оздоровительном лагере Горэлектотранса «Зарница» можно по праву назвать игровой и театральной. Ребята занимаются в театральном кружке, ставят сценки и спектакли, а потом набираются мастерства у профессионалов. Сегодня «Зарницу» посетил театр с постановкой «Кошки-мышки». Представление прошло при содействии Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс».

Дети с большим интересом прониклись к новому театральному жанру – кукольному спектаклю. Постановка «Кошки-мышки» не только очень понравилась, но и породила желание создать свой кукольный театр, с декорациями и куклами. Пожелаем удачи «зарничникам» и уверены в их успехе, ведь #ЗдесьРешаетТалант!

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