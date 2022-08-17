29 сентября приглашаем записаться на бесплатную экскурсию к 115-летию петербургского трамвая

День рождения нужно встречать с друзьями. Так подумали в Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта и специально к юбилею трамвая подготовили серию экскурсий. Прогуляться по старинному депо Василеостровского трамвайного парка и познакомиться с уникальной трамвайной коллекцией можно будет непосредственно 29 сентября по предварительной записи.

В программе к 115-й годовщине открытия трамвайного движения в Петербурге: экскурсия по уникальной музейной экспозиции трамвайных и троллейбусных раритетов, а также поездка на ретротрамвае по минимаршруту.

Продолжительность экскурсии – 1 час.

Всего 29 сентября пройдут 8 сеансов, вместимость одной группы – 25 человек. Экскурсии стартуют каждый час, начиная с 10:00.

! Обязательна предварительная запись по телефону: +7 (812) 321-54-05.

Количество мест ограничено.