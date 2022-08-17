Денис Минкин в рамках медиапроекта Общественной палаты «Дело молодых» рассказал о кадровой потребности Горэлектротранса

Директор Горэлектротранса Денис Минкин накануне выступил на круглом столе на тему «Настоящее и будущее городского электротранспорта: экспертный взгляд». Мероприятие организовала Общественная палата Санкт-Петербурга в рамках медиапроекта «Дело молодых». Главная идея, которую глава Горэлектротранса донёс активной молодежи, заключалась в том, что кадрами нужно заниматься всем. Квалифицированные специалисты – основная потребность современной отрасли ГЭТ с учетом того, что вопросы обновления подвижного состава и инфраструктуры уже сдвинулись места и решаются. Сейчас отрасль стоит на пороге технологической революции и меняется номенклатура транспортных специальностей, они становятся более сложными и наукоемкими.

Участие в круглом столе под модераторством директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова приняли директор СПб ГКУ «Организатор перевозок» Вадим Арсеньев, вице-президент Транспортного Союза Северо-Запада Сергей Ветлугин, эксперт в сфере туризма и гостеприимства Евгений Панкевич, депутат ЗакСа Алексей Цивилёв, председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов, член Экспертного совета Общественной палаты Санкт-Петербурга, автомобильный эксперт Святослав Данилов, член Общественной палаты Санкт-Петербурга Геннадий Дягилев.

Собравшиеся обсудили вопросы транспортного настоящего, какой он – современный транспорт, и что нужно сделать для того, чтобы человек с традиционным русским менталитетом предпочел общественный транспорт личному как более быстрый, комфортный и экономичный способ передвижения по городу.

Тему подготовки кадров поднял директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин. Он предложил сконцентрироваться не столько на новом подвижном составе, который и так уже поступает в город в рамках программы развития предприятия, сколько на людях, которые будут им управлять и его обслуживать: «Железо – не проблема. Мы уже сейчас получаем транспорт с новейшими бортовыми системами. Самая основная проблема – это люди. Сейчас некого выпускать на линию. Людей нет по ряду причин: четко регулируемая заработная плата в бюджете; ковид изменил номенклатуру профессий – теперь курьеры зарабатывают как водитель трамвая, который несет ответственность за 300 человек; возможность дистанционной работы; отток иностранной рабочей силы и другое. Сейчас сложнее искать работников. Кадрами надо заниматься всем и это тоже дело молодых».

По мнению директора ГЭТ, поднимать престиж профессий, в том числе и рабочих, повышать лояльность к общественному транспорту – это задача всех социальных институтов, которая должна реализовываться комплексно, начиная с семьи, школы, музеев и заканчивая людьми, профессионально занятыми в этой отрасли. И как раз для знакомства с историей и современной жизнью электротранспорта Денис Минкин пригласил участников встречи, среди которых было много молодежи, посетить Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ в Василеостровском трамвайном парке, а также принять участие в демонстрационном рейсе «умного» трамвая «Богатырь-М» поставки 2022 года с комплексом активной помощи водителю.

Фото Общественной палаты Санкт-Петербурга