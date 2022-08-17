Знаменитые гости: «Зарницу» посетил биолог Павел Глазков

«Зарница» продолжает принимать знаменитых гостей. В этот раз к ребятам приехал кандидат биологических наук, журналист, автор одного из самых популярных видеоблогов «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Встреча с ребятами прошла в троллейбусе-кинозале и была посвящена теме животного мира и секретам успешного блога.

Приезда гостя ждали все ребята: и те, кто интересуется животными, и любители походов, и начинающие блогеры – зарничники подготовили много вопросов. Павлу предстояло рассказать о самых редких животных, занесенных в Красную книгу, поведать о фауне Ленинградской области, где сейчас отдыхают дети, а также дать мастер-класс по съемке действительно интересных видео и создания собственного блога. Помимо этого, путешественник со стажем рассказал детям о правилах поведения в лесу и даже дал пару практических советов о том, как выжить, если заблудился.

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