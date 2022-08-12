18 августа петербургский Горэлектротранс представит вакансии предприятия в Невском районе

18 августа, в четверг, на гарантированных собеседованиях в Агентстве занятости населения Невского района петербургский Горэлектротранс расскажет об условиях трудоустройства и открытых на предприятии вакансиях.

На мероприятии будут представлены следующие вакансии:

- ученик водителя трамвая (стипендия на период обучения 21 500-31 000 руб.)

- ученик водителя троллейбуса (стипендия на период обучения 21 500-34 500 руб.)

- водитель трамвая

- водитель троллейбуса

- токарь 5 разряда

- слесарь по ремонту подвижного состава 5 разряда

- столяр строительный 6 разряда

- и др.

Невский район пронизывает широкая трамвайно-троллейбусная маршрутная сеть с современным подвижным составом. Так, на трамвайном маршруте № 24 уже курсируют первые вагоны «Богатырь-М» с комплексом активной помощи водителю поставки 2022 года. Этот маршрут пролегает по левому берегу Невы с конечной станцией у метро «Рыбацкое», обслуживается Трамвайным парком № 7.

С «горящими вакансиями» можно ознакомиться по ссылке. Полный перечень вакансий размещен здесь.

Дата: 18 августа (четверг)

Время: 10:00-12:00

Место проведения: Агентство занятости населения Невского района (ул. Бабушкина, д. 52)