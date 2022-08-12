Более 1 млн рублей за первый квартал 2022 года заплатили водители, виновные в простое электротранспорта

64 требования Горэлектротранса к виновникам ДТП были удовлетворены за первые три месяца 2022 года на общую сумму более 1,1 млн рублей. В эту сумму входит как возмещение убытков от задержки движения на линии, так и материального ущерба в результате ДТП с участием электротранспорта. Всего же за последние 4 года с 2018 по 2021 гг. виновники в вынужденном простое электротранспорта или ДТП с ним заплатили почти 24 млн рублей. Оценивая статистику нескольких лет, в Горэлектротрансе отмечают, что автомобилисты, понимая материальную ответственность и с целью экономии времени участников ДТП, всё чаще используют возможность упрощенного порядка оформления некоторых случаев.

Именно время нередко становится ключевым фактором, позволяющим сократить объем взысканий в отсутствие других возможностей избежать материальной ответственности за ДТП. Время простоя электротранспорта на линии начинается с момента, когда водитель сделал соответствующую отметку в путевом листе. Для минимизации суммы возмещения убытков виновники ДТП заинтересованы в наиболее скором возобновлении движения общественного транспорта. Законодательством предусмотрена упрощенная процедура оформления ДТП в ряде случаев, если одновременно соблюдаются следующие условия: вред причинен только транспортным средствам, не причинен вред жизни или здоровью, в ДТП не более двух участников, у участников ДТП оформлен полис ОСАГО, обстоятельства причинения вреда в результате ДТП не вызывают разногласий у участников.

В целом при расчете убытков за вынужденный простой учитываются реальные потери предприятия из-за невозможности выполнить транспортную работу по причине ДТП. Эта сумма включает в себя недополученные субсидии на осуществление перевозок пассажиров и недополученный доход от перевозки пассажиров за время простоя подвижного состава. В частности, ущерб зависит от времени простоя транспорта, количества остановленного транспорта на маршруте и других аналогичных факторов. Расчёт осуществляется в соответствии с методическим рекомендациям Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Стоит учитывать и высокую стоимость подвижного состава, который потребует восстановления после ДТП. Как правило, суммы материального ущерба значительно превышают выплаты за вынужденный простой электротранспорта. Так, по одному из случаев в 2021 году с участника ДТП суд постановил взыскать более 570 тыс. рублей за наезд на трамвай при движении задним ходом.

Участникам движения необходимо знать, что Горэлектротранс может потребовать компенсацию за ДТП сторонних транспортных средств на трамвайных путях, столкновение стороннего транспорта с трамваем или троллейбусом, повреждение контактной сети или опоры контактной сети сторонним транспортом, негабаритным грузом, рабочей техникой, а также в связи с падением или обрушением сторонних предметов на контактную сеть.

Во избежание ущерба на предприятии напоминают о необходимости предоставлять приоритет общественному транспорту; минимизировать время оформления ДТП, особенно если оно мешает линейному движению; соблюдать правила парковки и не оставлять автомобиль в зоне трамвайных путей.