Калейдоскоп игр: в «Зарнице» стартовала четвертая смена

Под названием «Калейдоскоп игр» начала свою работу финальная смена летнего сезона в детском оздоровительном лагере Горэлектротранса «Зарница». Под занавес лета отдыхать в ДОЛ будут четыре отряда, в том числе профессиональные танцоры и футболисты. Четвертая смена находится в самом выгодном и комфортном положении, ведь в 2022 году лагерь открылся после реконструкции и на протяжении предыдущих трех смен преображался и развивался с учетом пожеланий маленьких отдыхающих.

Название 4-й смены «Калейдоскоп игр» выбрано не случайно – оно как нельзя лучше отражает разнообразную и насыщенную программу отдыха детей в лагере. Еще до официального старта смены – торжественной линейки с поднятием флага – ребята погрузились в активную отрядную жизнь и приняли участие в интерактивной театральной постановке, организованной для них Первичной профсоюзной организацией Горэлектротранса. А также совместно с преподавателями по изобразительному искусству нарисовали плакаты-визитки с именами и слоганами своих отрядов.

В день открытия ребят навестили сотрудники МЧС Лесколовского района и провели традиционный урок безопасности. Сотрудники пожарной части, расположенной вблизи ДОЛ «Зарница», рассказали детям о правилах обращения с огнем и поведения на открытом воздухе в лесной местности. Конечно, больше всего дети ждали «практическую часть» - возможность посидеть за рулем пожарного автомобиля, надеть на себя форму, и «потушить» воображаемый огонь из брандспойта.

Впереди у ребят много интересного: спортивные секции, творческие и языковые кружки, театральные постановки, интересные гости, вкусные обеды и, конечно, вечерние дискотеки. Желаем новой смене зарничников хорошо отдохнуть и встретить новых друзей!



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