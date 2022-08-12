Проект реконструкции Трамвайного парка № 7 занял 3 место на Всероссийском конкурсе ТИМ-ЛИДЕРЫ 2021/22

Проект реконструкции депо Трамвайного парка № 7 получил высокую профессиональную оценку и вошёл в тройку лидеров в номинации «Информационное моделирование объектов транспортной инфраструктуры» VI Всероссийского конкурса ТИМ-ЛИДЕРЫ 2021/22. Конкурс проходит при поддержке Минстроя России и призван выявить компании, обладающие практическим опытом работы с передовыми технологиями информационного моделирования (BIM или ТИМ-технологии), популяризировать достижения лучших BIM-специалистов России. Напомним, что Трамвайный парк №7 в числе первых будет модернизирован согласно комплексной программе развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». Всего же по итогам выполнения программы к концу 2028 года под новый подвижной состав будут обновлены все 10 парков предприятия.

«Сохраняя историю, движемся в будущее» – под этим слоганом в 2022 году Горэлектротранс приступил к реализации программы развития предприятия, базирующейся на комплексном обновлении подвижного состава параллельно с модернизацией инфраструктуры ГЭТ. Эта работа ведётся с применением новейших информационных технологий.

Так, в процесс разработки проекта реконструкции депо Трамвайного парка №7 по заказу Горэлектротранса были внедрены BIM-технологии, которые позволили выполнить важное требование предприятия – реконструкция парка должна проводиться в условиях бесперебойного выпуска подвижного состава:

«Мы не стоим на месте, развиваемся, закупаем новую «умную» технику. И в других аспектах нашей работы также смотрим в будущее. Сейчас мало кто применяет на практике информационное моделирование, а тем временем именно с помощью создания объемных моделей Горэлектротранса, как заказчик, видит, что в итоге получится, может задать исходные данные, что-то поменять до процесса стройки. А в случае с реконструкцией Трамвайного парка №7 мы перед проектировщиками ставили жесткое условие – работы не должны никак повлиять на выпуск на линию, пассажиры не должны чувствовать неудобства, парк должен работать на всю свою производственную мощность. И специалисты из Проектного бюро «Луч» эту задачу смогли решить, высокая оценка проекта на уровне Минстроя – тому подтверждение», – отмечает директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Согласно проекту работы по реконструкции Трамвайного парка №7 в Невском районе займут 2 года и будут вестись в 5 этапов для обеспечения непрерывности работы парка. За это время будут заменены трамвайные пути, контактная сеть, инженерные сети, а также технологическое оборудование. Помимо этого, будет обновлено и само здание депо. На данном этапе проект получил положительное заключение государственной экспертизы, точная дата начала работ будет определена по итогам дальнейших конкурсных процедур.

«Трамвайный парк № 7 – это сложнейший проект реконструкции, выполнить и увязать который с должным качеством без применения технологий информационного моделирования было бы невозможно. Помимо того, что проект взял премию в конкурсе Минстроя, он также является первым проектом реконструкции объекта транспортной инфраструктуры в Санкт-Петербурге, выполненного в ТИМ», – Александр Кузьмин, генеральный директор АО «Проектное бюро «ЛУЧ».

Напомним, что в рамках реализации программы развития ГЭТ также в числе первых будет модернизирован Трамвайный парк №3 в Петроградском районе. Планируется, что впоследствии парк будет обслуживать районы центра города и будет укомплектован современными низкопольными трамваями, разработанными специально под особенности путевого хозяйства парка. Ещё одной особенностью этих трамваев будет ретрооблик по мотивам трамвайной моды 50-60-х годов.