К 80-летию первого исполнения «Ленинградской симфонии» Дмитрия Шостаковича

В 2022 году Петербург встретил 80-летие пуска блокадного трамвая. Он вновь повёз пассажиров после суровой зимы 15 апреля 1942 года. Спустя несколько месяцев, 9 августа 1942 года, в Большом концертном зале Ленинградской филармонии состоялась премьера Симфонии №7 Дмитрия Шостаковича. Сегодня в нашем городе отмечают 80-летие знаменитого первого исполнения «Ленинградской симфонии», а в Горэлектротрансе также вспоминают ещё одно важное «транспортное событие».

О том, каким был день премьеры Симфонии №7 для ленинградских транспортников, рассказывает в своей книге «Фронтовой трамвай» начальник Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны Михаил Хрисанфович Сорока. Речь идёт о начале буксировки с городских улиц остановившихся зимой 1941-1942 гг. троллейбусов с целью дальнейшего возобновления движения. Михаил Сорока вспоминает, что для буксировки троллейбусов автомобилями было выделено 3 тонны бензина. Для экономии топлива транспортники придумали автомобили задействовать только при сложных повреждениях, а исправные троллейбусы буксировать с помощью трамваев:

«В концертном зале Филармонии в тот день впервые исполнялась Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Дирижировал оркестром К.И. Элиасберг. Потрясенные гениальной музыкой зрители, обмениваясь впечатлениями, выходили из зала. Те, кто направлялся домой в сторону цирка, вдруг не поверили своим глазам…

Рядом с трамваем по проезжей части улицы Бродского шёл троллейбус. Вот он повернул на Инженерную… За ним двигался второй, дальше – третий… Изумленные люди останавливались, не понимая, что происходит. Но вот кто-то обратил внимание:

- Смотрите! Штанги у троллейбуса опущены!

Да штанги были опущены, а троллейбус послушно шёл на коротком «поводке» рядом с трамваем»

Что же было предпринято? <…> по специальному кабелю подключили энергопитание к троллейбусам, и они своим ходом отправились на новое место жительства. И только для буксировки неисправных машин понадобились автомобили».

Напомним, что несколькими месяцами ранее, 15 апреля 1942 года, в городе вновь зазвенели трамвайные звонки: на линию вернулся пассажирский трамвай. В день 80-летней годовщины возобновления трамвайного движения в осажденном Ленинграде для пассажиров трамваев и троллейбусов также звучала «Ленинградская симфония» в рамках совместной музыкально-памятной акции СПб ГУП «Горэлектротранс» и Государственной филармонии для детей и молодежи.