12 августа Горэлектротранс представит вакансии в Приморском районе

12 августа, в пятницу, в Агентстве занятости населения Приморского района петербургский Горэлектротранс представит вакансии предприятия в рамках гарантированных собеседований. Приглашаем всех, желающих построить карьеру в крупной и стабильной организации городского транспорта, принять участие в мероприятии.

На встрече соискателям расскажут о порядке трудоустройства и открытых вакансиях. В настоящее время среди наиболее востребованных позиций – ученики водителей трамвая и троллейбуса. Подготовку специалистов осуществляет Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса бесплатно. В период обучения ученикам выплачивается стипендия: 21 500-34 500 руб.

Также в Приморский район требуются:

- водители троллейбуса

- слесари по ремонту подвижного состава

- слесари-электрики по ремонту электрооборудования

- электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования

- начальник производственно-технического отдела

- и др.

Помимо этого, на гарантированных собеседованиях можно будет узнать обо всех открытых в ГЭТ вакансиях.

С «горящими вакансиями» можно ознакомиться по ссылке. Полный перечень вакансий размещен здесь.

Дата: 12 августа (пятница)

Время: 09:00-12:00

Место проведения: Агентство занятости населения Приморского района (ул. Савушкина д.131)