Спортивное ориентирование, «Кинофест», лучший воспитатель – в «Зарнице» подвели итоги третьей смены

В ДОЛ «Зарница» завершилась третья смена. По доброй традиции ребята покидали лагерь не с пустыми руками, а с наградами за свои творческие и спортивные успехи. Медали и кубки вручили победителям спортивного ориентирования и деловой игры, специальные награды – участникам фестиваля короткометражного фильма «Кинофест», дипломы и грамоты – за особые отличия в период смены. Не оставили без внимания и педагогический состав.

Новинкой сезона стало проведение фестиваля короткометражек «Кинофест». Участие в нём приняли все отряды. Ребята подготовили небольшие кинозаметки о жизни в лагере, а награды для победителей сделали своими руками в рамках кружка лепки и гончарного мастерства – под руководством опытного педагога отлили в формах маски и «бронзовую руку».

На торжественной церемонии закрытия смены чествовали не только детей, слова благодарности звучали и в адрес воспитателей, педагогов и вожатых. Педагогический состав ДОЛ «Зарница» отличается своим профессионализмом и искренней любовью к детям. Специалисты для работы с ребятами подбираются по многим критериям, один из которых – преданность своей профессии. Так, к примеру, воспитатель третьего отряда Аксёнова Виктория Викторовна носит почётное звание «Лучший учитель родного языка и родной литературы» 2022 г.

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