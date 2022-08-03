По просьбам горожан троллейбус № 24 теперь работает и по выходным дням

Троллейбусный маршрут № 24, начиная с 6 августа, будет курсировать теперь и по выходным дням. Ранее воспользоваться им пассажиры могли только по будням.

Такое решение было принято по результатам рассмотрения обращений граждан с целью улучшения транспортного обслуживания пассажиров. Маршрут является одним из самых востребованных и пролегает от Звездной улицы по проспекту Космонавтов, Бассейной улице, проспекту Юрия Гагарина, Кузнецовской улице, Московскому проспекту до станции метро «Московские ворота» и обратно.