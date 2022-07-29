Отдыхающие в ДОЛ «Зарница» примерили на себя роли руководителей крупных компаний

Научились лидерству. Стать директором завода, руководителем логистической компании или главой банка; четко организовать производственный процесс выпуска продукции, начиная от идеи и составления производственного и финансового планов и заканчивая стартом реального производства – все эти навыки прокачивали ребята из 3 смены на Деловой игре в детском оздоровительном лагере «Зарница».

Участникам игры, объединенным в команды-предприятия, предстояло организовать производство продукции из детского конструктора. Самой важной задачей стала разработка наилучшей технологии производства – той, которая позволит сэкономить и время, и деньги. У каждого участника команды был свой чёткий функционал: договориться о поставках комплектующих на выгодных условиях, согласовать в банке получение кредита в игровых деньгах, найти рынки сбыта готовой продукции, принять руководство компанией на себя и полостью нести ответственность за результат. Предприятие, которое произвело больше продукции и успешно ее реализовало, зарабатывает больше игровых денег и становится победителем игры.

Всего Деловая игра длится два дня: в первый день участники учатся проявлять себя в разных социальных ролях, проходят через смоделированные сложные переговоры с принятием решений, учатся предвидеть последствия своих действий, организовывают мозговые штурмы. Во второй день игры полученные навыки применяют на практике.

Как отмечают педагоги ДОЛ «Зарница», такие игры позволяют, в первую очередь, развивать эмоциональный интеллект ребенка, формирующийся в межличностном общении в рамках различного характера социального взаимодействия. Занятия по такой технологии обеспечивают полную вовлеченность детей в игру и рост уровня их социализации, улучшает взаимопонимание с родителями и сверстниками.

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