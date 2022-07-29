Участникам IX конкурса рисунков

Уважаемые участники IX конкурса детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве», посвященного 115-летию петербургского трамвая! Благодарим вас за интерес к городскому электрическому транспорту и ваше творчество!

Подведение итогов состоится в конце августа.

Всю информацию об итогах, формате проведения церемонии награждения можно будет найти на сайте Горэлектротранса и сайте конкурса рисунков.

Также в конце августа будет опубликована памятка о времени и порядке выдачи сувениров участникам конкурса.