Новые серийные трамваи с комплексом активной помощи водителю поехали по Невскому району

Новые трамваи и троллейбусы из первой партии поставки 2022 года уже можно встретить на городских маршрутах в разных районах города. Так, первые трамваи «Богатырь-М» (производства «ПК Транспортные системы») с комплексом активной помощи водителю после личного осмотра и тестирования губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым вышли на маршрут № 24. Этот маршрут, обслуживаемый Трамвайным парком №7, пролегает по левому берегу Невы с конечной станцией у метро «Рыбацкое».

Особенность новых трамваев, уже вышедших на линию - комплекс активной помощи водителю. Теперь такими системами согласно техническому заданию Горэлектротранса серийно комплектуются все новые вагоны, поступающие в город с 2022 года. Петербург стал первым городом в мире, который начал регулярную эксплуатацию трамваев с комплексом активной помощи водителю. Таких систем нет ещё нигде в России и в мире, а для нашего города это уже серийные трамваи, которые прибывают по новым контрактам в рамках реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее».

Комплекс активной помощи водителю от Cognitive Pilot включает в себя систему активной безопасности и систему контроля бодрствования водителя. Работая в паре, они позволяют повысить безопасность перевозки пассажиров за счет умения распознавать препятствия на пути (особенно в темное время суток или в неблагоприятных погодных условиях) и контролировать физическое состояние водителя (когда водителю неожиданно стало плохо, он заснул или отвлекся от управления). При отсутствии адекватной реакции водителя на подсказки системы, она самостоятельно снижает скорость трамвая вплоть до полной остановки.

Поставка новой техники осуществляется во исполнение 6 государственных контрактов (один из них – Комитета по транспорту). В период 2022-2023 гг. Горэлектротранс получит 286 троллейбусов и 192 трамвая.

В город также начались поставки новых троллейбусов. Все они согласно техзаданию оснащены системой контроля бодрствования водителя. В первые дни реализации контрактов в Горэлектротранс поступили троллейбусы с увеличенным автономным ходом серии «OLGERD» производства ОАО «УКХ «Белкоммунмаш» с аккумуляторными батареями ООО «РЭНЕРА» («Росатом»). Они вышли на маршрут большой протяженности № 43 Троллейбусного парка № 2, трасса пролегает от Финляндского вокзала до Товарищеского проспекта. Помимо этого, первые троллейбусы серии «Авангард» производства АО «Транс-Альфа» уже можно увидеть на маршрутах Троллейбусного парка № 1: 15, 35, 44, 48.