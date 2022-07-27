Информация Комитета финансов

Комитет финансов информирует налогоплательщиков, состоящих на учете в Санкт-Петербурге, о переносе сроков уплаты авансовых платежей по налогам в соответствии с постановлениями Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 № 374 и от 27.06.2022 № 566.

В 2022 году регионам предоставлено право продлевать сроки уплаты региональных и местных налогов, а также авансов по ним. Срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2022 года продлевается на 6 месяцев, за II квартал – на 4 месяца. По окончании отсрочки уплата будет производиться равными частями в размере 1/6 ежемесячно. Такая мера поддержки распространяется на значительное число направлений деятельности малого и среднего бизнеса. В их числе – промышленность, торговля и социально-культурная сфера. Полный перечень содержится в постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2022 № 374.

Кроме этого, крупный бизнес и системообразующие городские предприятия также получат отсрочки по уплате авансовых платежей по налогу на имущество, земельному и транспортному налогам за II квартал 2022 года. Первоначальный срок уплаты был установлен до 30 июля 2022. Новый – до 30 ноября этого года. В числе направлений, на которые распространяется льгота: различные виды производственной деятельности, отдых и развлечения, туризм, социальная сфера. Полный перечень содержится в постановлении Правительства Санкт-Петербурга от 27.06.2022 № 566.