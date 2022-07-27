«Петербургские магистрали»: вышел в свет июльский номер газеты

Эпохальное без преувеличения обновление подвижного состава ГЭТ Петербурга, развитие института наставничества, соревнование путейцев, открытие новых талантов Горэлектротранса в рамках корпоративного конкурса, а также первые поэтические шаги литературного клуба «Искромётная лира» – эти и другие темы освещаются в новом выпуске корпоративной газеты.

Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову презентовали трамваи и троллейбусы поставки 2022 года, в том числе новый вагон «Богатырь-М», оснащённый комплексом активной помощи водителю. Такие системы ещё не внедрены нигде в России и мире, а для нашего города это уже серийные трамваи.

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин вручил специальные знаки отличия наставникам ГЭТ. Знаки были разработаны на предприятии, чтобы подчеркнуть особую роль института наставничества.

Новый конкурс «Лучший монтёр пути» прошёл впервые в новейшей истории предприятия. В финале бригадам предстояло с нуля собрать звено рельсошпальной решётки протяжённостью 12,5 метров.

Второй концерт-смотр художественной самодеятельности открыл новые имена в рамках «Фестиваля талантов» Горэлектротранса. Опробовав свои силы на небольшой сцене, теперь участники будут готовиться к гала-концерту, который запланирован на август.

К инициативе организованной сдачи норм комплекса ГТО присоединился Троллейбусный парк № 6. Сдача нормативов в парке на Аэродромной, 12 была организована с привлечением специалистов и спортивного инвентаря центра тестирования Приморского района.

В ДОЛ «Зарница» состоялась творческая встреча с главным редактором «Петербургского дневника» Кириллом Смирновым с показом фрагмента фильма о детской прессе, снятым редакцией «ПД» к 100-летию пионерии.

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