Завершается прием работ на конкурс рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» к 115-летию трамвая

Петербургский Горэлектротранс благодарит за участие в конкурсе всех ребят и напоминает, что до окончания приема работ остается два дня. Рисунки принимаются до конца 31 июля. В этом году конкурс посвятили 115-летию петербургского трамвая, а в теме конкурса соединили историю и современный этап развития городского электрического транспорта. Тема-2022 звучит как: «Стиляги XXI века» и отсылает к прозвищу самого комфортного ленинградского трамвая 50-60 годов ЛМ-57. Также была объявлена отдельная спецноминация «Трамвайные и троллейбусные профессии».

Порядка 150 работ было прислан на конкурс, все – уникальные, с интересным замыслом и манерой исполнения. Радуемся вашим творческим успехам!

Всю информацию о подведении итогов, формате проведения церемонии награждения можно будет найти на сайте Горэлектротранса и сайте конкурса рисунков. По традиции, объявление победителей запланировано на конец августа. Обязательно все участники будут проинформированы дополнительно ближе к дате.

Для тех, кто еще не успел направить свою работу, напоминаем, что анкета участника заполняется в электронном виде.

Сайт конкурса рисунков

IX конкурс детских рисунков «Трамваи и троллейбусы в городе на Неве» посвятили 115-летию трамвая. Тема – 2022: «Стиляги XXI века»



