Будущих работников наземного городского электротранспорта приглашают на собеседование в Московском районе

11 августа, в четверг, в Агентстве занятости населения Московского района пройдут гарантированные собеседования для желающих работать в отрасли городского электрического транспорта. Петербургский Горэлектротранс – один из самых крупных работодателей города – представит вакансии и расскажет соискателям об условиях трудоустройства.

ГЭТ не просто трудоустраивает, но и дает профессию. Предприятие предоставляет широкие возможности как для старта карьеры – молодежи, так и для продолжения трудового пути или переквалификации – уже опытным сотрудникам. Разработанные собственным корпоративным обучающим центром – Учебно-курсовым комбинатом – программы обучения позволяют получить профессию и пройти повышение квалификации по различным специальностям, ведущими из которых являются профессии водителя трамвая и троллейбуса (средняя з/п 64 000 – 70 000 руб.).

Вакансии учеников водителей электротранспорта входят в число «горящих» и открыты почти во всех парках. С «горящими вакансиями» можно ознакомиться по ссылке. Полный перечень вакансий размещен здесь.

Дата: 11 августа (четверг)

Время: 14:00-16:00

Место проведения: Агентство занятости населения Московского района (ул. Варшавская, д. 63, корп. 1)