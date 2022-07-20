В день 115-летия трамвая Учебно-курсовой комбинат Горэлектротранса приглашает на День открытых дверей

29 сентября в 14:30 Учебно-курсовой комбинат петербургского Горэлектротранса (УКК) откроет свои двери для желающих обрести новую профессию в сфере электротранспорта. День открытых дверей станет еще одним событием программы празднования 115-летия петербургского трамвая – именно 29 сентября 1907 года из ворот Василеостровского трамвайного парка вышел первый пассажирский электрический трамвай. Сегодня, с появлением инновационных технологий, внедряемых на поступающий в город подвижной состав, профессия водителя трамвая не только не перестает быть востребованной и актуальной, но и требует новых навыков и знаний, специалистов другого уровня. Именно подготовкой таких сотрудников и занимается Учебно-курсовой комбинат.

На Дне отрытых дверей гостям расскажут о всех программах профессиональной подготовки, переподготовки и повышении квалификации, разработанных методистами УКК.

Водители трамваев и троллейбусов

Соискателям расскажут о процессе подготовки водителей трамваев и троллейбусов, об условиях стажировки и дальнейшей работе на линии, о графике и системе оплаты труда, покажут учебные и тренажерные классы.

Также участники мероприятия смогут увидеть современную учебную технику – учебные тренажеры «с эффектом виртуальной реальности». Это тренажер для водителей трамвая, воссоздающий кабину вагона ЛМ-99АВН, и тренажер для водителей троллейбуса, имитирующий кабину Тролза «Мегаполис». Данная учебная техника не имеет аналогов и разработана специально по заказу Горэлектротранса с учетом особенностей маршрутной сети Петербурга.

Другие специальности, всегда актуальные в ГЭТ

С расширением в 2021 году учебных программ УКК позиционируется не просто как структурное подразделение Горэлектротранса, а как корпоративный учебный центр. Так, учебный процесс дополнен новыми программами подготовки и переподготовки на самые востребованные в ГЭТ рабочие специальности с гарантированным трудоустройством. В этом перечне: слесарь по ремонту подвижного состава, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, монтер пути, токарь, столяр строительный, маляр строительный.

День открытых дверей состоится 29 сентября (четверг) по адресу: Гражданский проспект, дом 131.

Начало: в 14:30 (регистрация участников – с 14:00).

Информация для соискателей по телефону: 244-18-20, доб. 4021.

Познакомиться с предприятием и найти более подробную информацию по Дню отрытых дверей вы можете на специально созданной странице мероприятия по ссылке.

Подробная программа Дня открытых дверей_29 сентября 2022