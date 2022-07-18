В «Зарнице» состоялась творческая встреча с главным редактором «Петербургского дневника» Кириллом Смирновым

ДОЛ «Зарница» встречает третью смену, а с ней и новых гостей секции журналистики. Накануне для ребят организовали творческую встречу с главным редактором «Петербургского дневника» Кириллом Смирновым с показом фрагмента фильма о детской прессе, снятым редакцией "ПД" к 100-летию пионерии.

День творческой встречи и показа фильма был выбран неслучайно – именно 21 июля 1954 года, 68 лет назад, лагерь «Зарница» принял первую смену пионеров!

Функции кинозала взял на себя «Добрый троллейбус» на территории ДОЛ, в салоне которого установлен большой монитор для трансляций детского контента. После киносеанса Кирилл Смирнов обсудил с ребятами из старшего первого отряда современные привычки получения информации среди подростков.

Участники журналистской секции обсудили важные вопросы: как сформировать качественный инфоповод, в чем разница между современными медиаресурсами и классической журналистикой, как отличить фейк от правды, как набрать аудиторию и грамотно "пилить контент, какие темы интересны современной молодежной аудитории наряду с компьютерными играми, кинообзорами и путешествиями.

Также в ходе беседы прошлись по некоторым жанрам: новости, обзор, колонка, интервью. Любопытно, что ребята не назвали ни одного блогера, у которого хотели бы взять интервью: самим интересно делать контент, а не равняться на кого-то. А вот офис «ВКонтакте», показанный в фильме «ПД», оказался более интересен. Кирилл Смирнов пообещал за особые достижения на третьей смене организовать экскурсию в офис популярной соцсети.

Конечно, не обошлось и без традиционного домашнего задания. По итогам журналистской секции под патронажем Пресс-службы Горэлектротранса ребята готовят свои материалы в корпоративную газету «Петербургские магистрали» для рубрики «Зарница-озорница».

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