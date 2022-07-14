27 июля Горэлектротранс приглашает на гарантированные собеседования в Приморском районе

27 июля, в среду, петербургский Горэлектротранс проводит гарантированные собеседования в Агентстве занятости населения Приморского района. Горэлектротранс продолжает практику участия во встречах с соискателями в формате гарантированных собеседований. Традиционными площадками для таких мероприятий являются районные Агентства занятости.

Формат гарантированных собеседований подразумевает возможность очного прохождения интервью с представителями работодателя непосредственно на мероприятии. То есть без предварительного отбора по резюме. Важен тот факт, что даже если соискатель не заинтересовался открытыми на предприятии в данный момент вакансиями или же на интересующую его позицию сейчас не ведется поиск, он может оставить свое резюме для включения в базу потенциальных сотрудников. И с ним дальше продолжит работать кадровая служба.

Горэлектротранс сегодня – растущее, динамично развивающееся предприятие. Подвижной состав ГЭТ – современный транспорт, идущий по пути автоматизации процессов, обеспечивающий безопасность как водителей, так и пассажиров, обладающий максимально комфортными условиями труда. Для работы на нем предприятие самостоятельно ведет подготовку специалистов на базе собственного Учебно-курсового комбината, поэтому среди открытых вакансий большое число занимает «ученик водителя трамвая» и «ученик водителя троллейбуса».

С «горящими вакансиями» можно ознакомиться по ссылке. Полный перечень вакансий размещен здесь.

Дата: 27 июля (среда)

Время: 10:00-12:00

Место проведения: Агентство занятости населения Приморского района (ул. Савушкина, д. 131)