Денис Минкин вручил знаки отличия наставникам Горэлектротранса

Директор петербургского Горэлектротранса Денис Минкин встретился 14 июля с работниками предприятия, вошедшими в базу наставников ГЭТ. Наставники были приглашены к сотрудничеству в рамках действующего Положения о наставничестве, разработанного в целях адаптации в коллективе молодёжи, сохранения и передачи молодым работникам ключевых знаний и навыков, а также развития интереса к профессии и мотивации к установлению с предприятием длительных трудовых отношений.

На встрече Денис Минкин подчеркнул особое значение института наставничества в свете реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее». Директор предприятия рассказал о состоявшейся 13 июля презентации губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову нового подвижного состава, оснащённого комплексом активной помощи водителю. Наш город стал первым в мире, в котором на серийные трамваи внедрены подобные системы. Теперь с этой техникой предстоит работать в том числе и молодым работникам ГЭТ, и здесь роль наставников особенно высока.

«Есть такое правило, такое утверждение: не так важно, чем ты занимаешься, как важно, под чьим руководством – в науке, в технологиях, в производстве, в образовании, в чём угодно ещё. И ваша миссия крайне важна, потому что вас ваши ученики точно запомнят. Для них вы – старшие братья, способные чему-то научить, и вам будут в определённой степени «смотреть в рот». Что вы скажете и чему научите – дело тонкое. Мы достаточно быстро шагаем в направлении развития, и самое главное и самое сложное, что во всём этом развитии существует – это люди, которые, можно сказать, окажутся в ваших руках», - отметил Денис Минкин.

Директор Горэлектротранса вручил участникам встречи разработанные на предприятии знаки отличия и так называемый «Пакет наставника», в который вошли брендированная куртка и другие подарки.

Для включения в базу наставников, в которой на сегодняшний день состоят 69 человек, работникам ГЭТ нужно пройти три этапа отбора: квалификационный, мотивационный и профессиональный. Успешное прохождение этих испытаний даёт право стать наставником – руководителем практиканта или выпускника учебного заведения, а также наставником – консультантом кадрового резервиста.

Разработанная система мотивации предусматривает для наставников ежемесячную доплату, благодарности и денежные премии, присвоение почётного звания «Лучший наставник», возможность участия в региональных и федеральных конкурсах, а также публикации в корпоративных и региональных СМИ.