Горэлектротранс усиливает маршруты в рамках новой модели транспортного обслуживания

Сокращение интервалов и увеличение продолжительности движения. В рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания (НМТО) петербургский Горэлектротранс с 15 июля усиливает 10 трамвайных и троллейбусных маршрутов. Всего в период перехода на НМТО, начиная с апреля, усиливается 21 маршрут электротранспорта.

Очередной этап реализации новой модели транспортного обслуживания предусматривает усиление трамвайных маршрутов №№ 3, 20, 27, 43, 45, 55.

Например, на «видовой» маршрут № 3 добавлены три водительских смены, за счёт чего по рабочим дням сокращается интервал движения: с 12,5 мин. до 10 мин. Кроме того, увеличивается время работы 3-го маршрута. Первый трамвай с площади Ленина будет отправляться в будни в 05:51, с площади Репина – в 06:19 (по прежнему расписанию в 06:02 и в 06:51 соответственно). Заканчиваться движение будет в 23:59 по площади Ленина и в 00:06 по площади Репина (по прежнему расписанию в 22:25 и 23:23). Существенно увеличивается время работы «тройки» и в выходные дни: движение по площади Ленина заканчивается в 00:00, по площади Репина в 00:05 (по прежнему расписанию в 21:55 и 22:40).

Также с 15 июля по рабочим дням усиливаются троллейбусные маршруты №№ 16, 17, 29, 45. В общей сложности на эти 4 маршрута добавлены 16 водительских смен, за счёт чего троллейбусы будут ходить чаще. Больше всего интервал движения сокращается на 29-м маршруте: с 10,3 мин. до 8,1 мин.

Актуальная информация о новом расписании движения усиливаемых с 15 июля трамвайных и троллейбусных маршрутов размещена на официальном сайте Горэлектротранса в разделе «Пассажирам».

Напомним, ранее в рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания Горэлектротранс поэтапно усилил трамвайные маршруты №№ 7, 23, 60, троллейбусные - №№ 3, 11, 22, 28, 31, 32, 38, 44.

Кроме того, в рамках перехода на НМТО с 15 июля изменяется трасса троллейбусного маршрута № 33.

Троллейбусы следуют:

к/с «Пр. Солидарности» - ул. Подвойского - пр. Большевиков - ул. Коллонтай - Дальневосточный пр. - Новочеркасский пр. - Таллинская ул. - ул. Стахановцев - Заневский пр. - Новочеркасский пр. (обратно: Новочеркасский пр. - Дальневосточный пр.) - Комаровский проезд - Большеохтинский мост - Тульская ул. - Суворовский пр. - Кирочная ул. - Потёмкинская ул. - ул. Чайковского – оборотное кольцо «Литейный пр». (обратно: Кирочная ул. - Суворовский пр.).

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Справка

Спланировать удобное передвижение по Петербургу в условиях новой модели транспортного обслуживания пассажиры могут:

- по районам и в целом по городу на сайте «Организатора перевозок»:

http://orgp.spb.ru/tr-2022/new-routes-regions/

- на сайте Яндекс-карт о новых маршрутах:

https://yandex.ru/web-maps/spb-transport